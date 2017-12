Favoritos tropeçam na Copa da Uefa Times que encabeçam a lista de favoritos ao título da Copa Uefa, Parma, PSV Eindhoven e Hertha Berlin tropeçaram em seus jogos de ida da terceira rodada. O Borussia Dortmund livrou-se do fracasso ao vencer o Copenhague por 1 a 0, gol nos acréscimos. Em casa, o Parma ganhava do Brondy até o último minuto, quando cedeu o empate, por 1 a 1, em penalidade cometida pelo brasileiro Júnior, que foi expulso. O PSV perdeu para o Paok por 3 a 2 e o Hertha ficou no 0 a 0 com o Servette.