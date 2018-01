Favoritos vencem em rodada asiática Japão, Irã e Arábia Saudita confirmaram suas condições de favoritos e venceram seus jogos, nesta sexta-feira, pela quarta rodada da fase final das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. A única exceção foi a Coréia do Sul, quarta colocada do Mundial de 2002, que só empatou fora de casa. Pelo Grupo 2, o Japão venceu fora de casa o Bahrein, por 1 a 0 (gol de Ogasawara), e o Irã derrotou a Coréia do Norte pelo mesmo placar (gol de Rezaey), em Teerã. Com os resultados, os iranianos lideram com 10 pontos, um a mais que os japoneses. O Bahrein tem 4 pontos e a Coréia do Norte não pontuou até agora. No Grupo 1, a Arábia Saudita ganhou em casa do Kuwait por 3 a 0 (dois gols de Shlhoub e um de Harthi) e a Coréia do Sul ficou no empate em 1 a 1 com o Uzbequistão (Sattshkikh para o time da casa e Park para os sul-coreanos). Os sauditas lideram a chave com 8 pontos, um a mais que a Coréia do Sul. O Kuwait tem 4 pontos e o Uzbequistão somou 2 pontos. Na Ásia, faltam duas rodadas para o término da fase final. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam automaticamente para a Copa. Os dois terceiros disputarão, em duas partidas, quem decidirá uma vaga no Mundial com o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf (América do Norte e Central e Caribe). Na África, Líbia e Costa do Marfim empataram sem gols pelo Grupo C. Costa do Marfim lidera a chave com 16 pontos. A Líbia está em terceiro lugar, com 11 pontos.