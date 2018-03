Favoritos vencem na abertura da Série B1 O Campeonato Paulista da B1, quarta divisão, começou neste domingo com sete jogos. Nesta primeira rodada, os times considerados favoritos saíram-se melhor e confirmaram a superioridade. A Ferroviária, agora com nova diretoria, foi a Batatais e venceu, no jogo mais disputado desta abertura da B-1. Outros favoritos que venceram foram o Grêmio Barueri, que desbancou, em seu campo, o XV de Caraguá e o ECUS, que foi a Rio Claro e venceu o Velo Clube. Os demais resultados foram normais, já que todos os times estão em início de preparação e todos deverão melhorar com a seqüência do campeonato. A partida entre Jalesense X Fernandópolis foi cancelada em razão da não liberação do estádio de Jales. Este ano, o certame está mais interessante, pois representará o acesso de quatro times, o dobro da temporada passada, quando Mauaense e Primavera conquistaram o acesso. Confira os resultados: Grupo 1 - Linense 1 X 1 Monte Azul; Batatais 0 X 1 Ferroviária, Tupã 3 X 1 Paraguaçuense e Jalesense X Fernandópolis - Cancelado Grupo 2 - Grêmio Barueri 2 X 1 XV de Caraguatatuba; Palestra 2 X 1 Capivariano; Santa Ritense 1 X 0 União Mogi; Velo Clube 1 X 3 ECUS - União Suzano.