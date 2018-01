Favoritos vencem na Copa FPF Nenhuma grande surpresa aconteceu na primeira rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) que foi completada neste domingo com oito jogos. A competição reúne 28 clubes, inclusive os times "B" dos grandes paulistas. O campeão vai garantir o direito de disputar a Copa do Brasil de 2006. Pelo Grupo 1, o Botafogo, jogando em Ribeirão Preto, empatou em 2 a 2 com o Sertãozinho. O Comercial, que somou três pontos ao bater a Matonense por 2 a 0, em casa, no sábado, lidera. No Grupo 2, o Taquaritinga bateu o Araçatuba por 1 a 0, em casa, e assumiu a liderança isolada, enquanto Marília e Oeste protagonizaram o único 0 a 0 da rodada e dividem a vice-liderança, com um ponto cada. O Noroeste decepcionou sua torcida ao perder para o Rio Preto por 2 a 0 em Bauru. No confronto pelo Grupo 3, o Ituano fez 2 a 0 no Independente, jogando em Itu e divide a liderança com o Corinthians, que passou pela Portuguesa por 2 a 0 em pleno Canindé no sábado. Ainda pela manhã, o Guarani venceu o Bragantino, por 2 a 1, em Campinas , e também soma três pontos. O ECO-Osasco bateu o Juventus, por 3 a 1, em casa, e divide a liderança com o Santos e Grêmio Barueri no Grupo 4. O time santista venceu a Internacional de Limeira pela contagem mínima, no sábado. No único jogo da tarde, em Osasco, o Grêmio Barueri venceu o são Paulo, por 1 a 0. A primeira rodada teve três jogos sábado e oito domingo. Confira os resultados: Santos 1 x 0 Internacional de Limeira, Portuguesa 0 x 2 Corinthians, Comercial 2 x 0 Matonense, Taquaritinga 1 x 0 Araçatuba, Noroeste 0 x 2 Rio Preto, Marília 0 x 0 Oeste, Guarani 2 x 1 Bragantino, Ituano 2 x 0 Independente, ECO-Osasco 3 x 1 Juventus, Botafogo 2 x 2 Sertãozinho e Grêmio Barueri 1 x 0 São Paulo.