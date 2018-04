Favoritos vencem no Paulista B2 Na abertura da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, os favoritos não decepcionaram. O Itararé foi implacável na goleada por 4 a 0 sobre o SEV, de Votuporanga. Outro favorito, o Grêmio Catanduvense mostrou sua força, ao vencer o Pinhalense, em Pinhal, por 3 a 2. Pelo Grupo 9, Campinas e Assisense empataram por 1 a 1, deixando a liderança provisória para o Itararé. No Grupo 10, dois times largaram vencendo: o Grêmio Catanduvense e o São Vicente que venceu, em casa, o Taboão da Serra, por 1 a 0. Nesta fase, os quatro clubes de cada grupo se enfrentam entre si em dois turnos e os dois primeiros colocados garantem o acesso direto para a Série A3 em 2005. Resultados: Campinas 1 X 1 Assisense, Itararé 4 X 0 Votuporanga, Ginásio Pinhalense 2 X 3 Grêmio Catanduvense e São Vicente 1 X 0 Taboão da Serra. Classificação: Grupo 9 - 1) Itararé 3 pontos; 2) Campinas e Assisense 1; 4) Votuporanga 0. Grupo 10 - 1) Grêmio Catanduvense e São Vicente 3; 3) Pinhalense e Taboão da Serra 0.