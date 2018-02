Favoritos vencem no Paulista da B1 A primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, começou neste final de semana com vitórias, fora de casa, de dois favoritos ao acesso: Grêmio Barueri e Ferroviária. Neste domingo à tarde, em São Bernardo do Campo, o Palestra não suportou o melhor futebol da Ferroviária, que venceu por 2 a 0, com gols de Wellington, cobrando falta, aos cinco minutos, e Michel, aos 26 minutos, ambos do segundo tempo. Na sexta-feira à noite, o Barueri também venceu fora de casa, superando o Clube Atlético Linense, por 3 a 1, em Lins. Renato, contra, Alex e Ivan marcaram para o Barueri, enquanto Fábio anotou o gol de honra do time da casa, que decepcionou sua torcida. Outros dois jogos terminaram empatados neste domingo. Pela manhã, em Jales, aconteceu um justo empate sem gols entre o Jalesense e o Ecus-Suzano. À tarde, em Santa Rita do Passa Quatro, o Santa Ritense, com gol de Vítor, aos 26 minutos do segundo tempo, de cabeça, conseguiu empatar com o Monte Azul, que abriu o placar com Shizo aos 31 minutos do primeiro tempo. Nesta segunda fase, os oito times vão se enfrentar em turno e returno e os quatro primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A3 em 2005. O time que somar mais pontos será o campeão.