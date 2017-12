FBA quer R$ 45 milhões da televisão O presidente da Futebol Brasil Associados (FBA), José Neves Filho, esteve em Campinas nesta sexta-feira, reunido com dirigentes da cidade e da região. O seu objetivo é fortalecer a entidade, que pretende levar a cabo a fórmula de pontos corridos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B de 2006, com acesso e descenso de quatro clubes. Tudo, porém, está na dependência da negociação dos direitos de transmissão da televisão, existindo até um número mínimo para o acerto: R$ 45 milhões por ano. A primeira meta de José Neves Filho é viabilizar financeiramente a Série B, contando com apoio de empresas para custear transporte, hospedagem e alimentação para os clubes. O segundo objetivo é que os clubes recebam um valor significativo das cotas de televisão. Para Neves Filho, algo em torno de 15% de 900 milhões de reais (cota que o Clube dos 13 recebe por triênio), que dariam 135 milhões de reais, seriam suficientes para bancar os participantes da Série B. Nesta temporada, o dinheiro recebido da televisão só foram suficientes para cobrir despesas com transporte, hospedagem e alimentação. O atual contrato com a Rede Globo de Televisão, dona dos direitos de transmissão da Série B, acaba no próximo dia 26, data da última rodada da competição. A partir daí, a própria FBA, através do seu presidente, adiantou que está aberta para negociar com qualquer outra emissora. No entanto, ele exige que o campeonato seja transmitido por uma televisão aberta e não apenas de canal fechado, como acontece com a Sportv. "Precisamos ganhar visibilidade nacional para termos força e poder de negociação com nossos investidores e patrocinadores", justificou. A FBA ainda buscará recursos para tornar a competição rentável e lucrativa aos seus clubes participantes. Convite - Neves fez, pela manhã, uma visita a Ponte Preta. Ele foi recebido pelo vice-presidente Marco Antônio Eberlin e pelo diretor de futebol Ricardo Koyama. No encontro foi formalizado o convite de Neves ao clube campineiro para fazer parte da FBA. O objetivo de Neves é abrir espaço para o maior número de clubes possíveis, mesmo os que estão na Série A ou emergentes da série C, como América-RN e Remo-PA. Eberlin achou muito proveitosa a reunião e comentou que já passou da hora da Ponte Preta ser representada por uma entidade. O time campineiro não faz parte do "Clube dos 13" e em 2003 liderou um grupo de clubes na briga por uma cota maior da TV. Por causa disso, a Ponte recebeu represálias e coincidentemente brigou para não cair naquele ano. Segundo Neves, a meta é ter a FBA com 20 a 22 filiados, portanto, bem além dos 14 clubes atuais. Neves também esteve reunido no Guarani, que integra o Clube dos 13, com o presidente José Luiz Lourencetti e sua diretoria. No momento, quatro times do Clube dos 13 participam da Série B: Guarani, Portuguesa, Sport e Grêmio, além de Vitória e Bahia, que acabam de ser rebaixados para a Série C. "Em breve haverá conflito de interesses e teremos que resolver em conjunto, com muita discussão, mas bom senso". O presidente da entidade também conversou, separadamente, com Oliveira Júnior, que representa os interesses do Ituano, também filiado à FBA. Os dois garantiram estar afinados, apesar do time do interior paulista ter sido único voto contrário à eleição de Neves. "Vamos trabalhar em prol da Série B. E tudo que for arrecadado será dividido em parte iguais, a princípio".