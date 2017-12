FC Goa anuncia saída de Zico e técnico deixa a Índia após três temporadas

A passagem de Zico pelo futebol indiano chegou ao fim nesta sexta-feira. O FC Goa anunciou a saída do treinador após três temporadas no comando da equipe. De acordo com comunicado no site oficial do clube, a decisão por não renovar o contrato aconteceu de forma mútua.

"O FC Goa e seu técnico pelas últimas três temporadas, Sr. Arthur Antunes Coimbra (Zico), decidiram mutuamente contra exercer a opção de estender o contrato. Mantendo o desafio logístico da próxima temporada em mente, as duas partes tomaram esta decisão amigavelmente", explicou.

Zico comandou o FC Goa nas três edições da Super Liga Indiana, a nova edição do campeonato nacional que tenta popularizar o futebol no país. Em 2014, levou a equipe à semifinal; em 2015, foi vice-campeão; e no ano passado, terminou na lanterna. Apesar do resultado ruim, o clube fez questão de elogiar o treinador brasileiro.

"A diretoria do FC Goa não tem nada além de um imenso respeito e gratidão a Zico e sua dedicada equipe de apoio por seu papel ajudando o clube a estabelecer uma fundação. Zico sempre terá um lugar especial na história do clube", exaltou o FC Goa. "Obrigado, Zico."