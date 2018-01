Febre adia cirurgia de Di Stéfano Alfredo Di Stéfano, presidente de honra do Real Madrid internado no hospital La Fe de Valência após ter sofrido um infarto agudo na madrugada de sábado, teve febre nesta segunda-feira, o que provocou o adiamento da sua cirurgia de ponte de safena. O ex-jogador apresentou quadro febril na madrugada e, segundo os médicos do centro hospitalar, teve sua situação desestabilizada, com arritmia. Por isso, os especialistas decidiram adiar a operação de ponte de safena prevista para hoje. "Hoje à noite a situação se colocou um pouco difícil, muito limite", confessou o doutor Anastasio Montero, chefe do serviço coronário do hospital, que apesar de tudo mostrou otimismo ao assegurar que o paciente tinha melhorado pouco tempo depois.