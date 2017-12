Febre atrasa o esperado retorno de Totti aos campos Uma febre alta atrapalhou a expectativa dos torcedores da Roma e de toda a Itália neste domingo, e adiou a volta do atacante italiano Francesco Totti aos campos. Seria sua primeira partida desde a ruptura nos ligamentos no tornozelo esquerdo que o afastou dos campos desde 19 de fevereiro, no jogo contra o Empoli. Totti chegou a ficar no banco de reservas na última quarta-feira, contra a Inter de Milão, no primeiro jogo da final da Copa da Itália, e neste domingo, contra o Treviso, na penúltima rodada do Campeonato Italiano, seria titular da Roma novamente, depois de quatro mezes. Na noite de sábado, no entanto, Totti disse que estava sentindo uma febre muito forte e foi afastado da partida. Sua volta deve acontecer na quinta-feira, em Milão, quando Roma e Inter fazem a segunda partida da decisão da Copa. Na última rodada do Italiano, também em Milão, a Roma, que ainda sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões, pega o Milan, que ainda luta pelo título.