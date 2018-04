Febre tira Ronaldinho Gaúcho de jogo contra o Bolonha

Ronaldinho Gaúcho ficará de fora do jogo de domingo do Milan, disputado em casa contra o Bolonha, em razão de uma febre, declarou o clube italiano em um comunicado. O atacante brasileiro não tinha mesmo lugar garantido no time, após uma apresentação sem brilho, em que acabou substituído, na vitória do Milan por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha na última terça-feira, em partida válida pela Liga dos Campeões.

"É verdade que Ronaldinho não vem jogando como estava há três anos, mas estamos tentando ajudá-lo, e aos outros também, a encontrarem sua melhor forma. Eu não tenho problemas com ele", disse o técnico Leonardo aos repórteres neste sábado.