Federação suspende Coruripe e interdita estádio após agressões de time a árbitros

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) anunciou a suspensão provisória do Coruripe de todas as competições geridas pela entidade devido aos episódios de violência ocorridos na partida da equipe sub-20 do clube pelo Estadual da categoria diante do Santa Cruz, no último sábado.

O árbitro Julio Cesar Farias, os assistentes Ana Paula dos Santos e Francisco Raimundo Freitas, o quarto árbitro Márcio dos Santos Oliveira e o delegado da partida, Roberto José da Silva, foram agredidos por jogadores e comissão técnica do Coruripe após o fim do jogo, conforme destacou o árbitro principal em sua página no Facebook. O estádio do time, o Gerson Amaral, também foi interditado.

"Foram chutes, socos, anilha de 5kg jogada, vaso sanitário quebrado, entre outras coisas utilizadas para a agressão à arbitragem. Eles entraram no vestiário, quebraram a porta e, covardemente, nos agrediram. O policiamento que tanto cobrei alguns dias atrás hoje mostrou o real motivo e sua importância. O campeonato sub-20 de Alagoas me proporcionou esta cena lamentável que venho compartilhar com vocês", escreveu Julio Cesar Farias em sua conta na rede social, na qual também publicou fotos do acontecimento.

O juiz criticou também a FAF pela falta de policiamento e registrou um boletim de ocorrência. Em resposta, a federação disse estar apurando os responsáveis pelo caso e se solidarizou com os árbitros, além de ter enviado a súmula, o boletim de ocorrência e o relatório do delegado do jogo para o tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas.

"Não podemos admitir que fatos desta natureza manchem o futebol alagoano. Os autores devem ser punidos dentro e fora de campo", disse Felipe Omena Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol, em nota oficial postada no site da entidade.

JOGADORES SÃO EXPULSOS - Após a punição aplicada pela FAF, o Coruripe anunciou nesta quarta-feira, por meio de nota oficial, que expulsou do clube todos os jogadores envolvidos na confusão em uma "decisão unânime" de sua diretoria.

"Depois daquele lamentável episódio, não tínhamos outra coisa a fazer. Foi uma coisa lamentável. Em comissão a diretoria ouviu envolvidos e testemunhas e, após averiguada as ocorrências, decidiu pela expulsão definitiva dos infratores dos quadros do clube", disse o presidente do Coruripe, José Eugênio dos Santos.

Os atletas expulsos foram os seguintes: Erik Conceição da Silva; Leonardo da Silva Santos, o Tinho; José Wagner da Silva Santos, o Wagner; Aldair Teixeira dos Santos, o Aldair; e Michael Jackson Neris, o Micha. Este último não foi sequer relacionado para o duelo do último sábado, mas foi punido por "postagens ofensivas nas redes sociais relativas ao citado fato", justificou o clube alagoano.

Já os membros da comissão técnica de Coruripe, também acusados de terem praticado agressões contra os árbitros, escaparam em um primeiro momento de uma sanção, mas o clube não descartou puni-los posteriormente. "Em relação aos membros da comissão técnica citados, não identificados pela súmula, continuamos na apuração, porém até o presente não foi apontado por testemunhas ouvidas o envolvimento de nenhum membro desta (comissão). Na continuidade das apurações, caso seja provada a participação de um ou mais personagens, estes sofrerão a mesma punição", avisou o comunicado.

O Coruripe ainda falou sobre os atos de vandalismo relatados pelo árbitro Julio Cesar Farias e disse também esperar pela investigação dos mesmos para tomar uma decisão caso este tipo de prática fique provada que foi, de fato, cometida pelos seus jogadores.

"Quanto ao vandalismo causado no vestiário da arbitragem, testemunhas afirmam que os jogadores que tentaram atacar os membros da arbitragem não chegaram a adentrar ao referido ambiente, voltando do corredor e formando outra confusão, desta feita, com os atletas adversários (do Santa Cruz) na proximidades da boca do túnel de acesso ao vestiário do visitante. A diretoria solicitou abertura de Boletim de Ocorrência na delegacia de Polícia Cível de Coruripe", completou a nota oficial do clube.

Atualmente figurando na quarta divisão do futebol nacional, o time alagoano foi eliminado na primeira fase desta edição da Série D do Campeonato Brasileiro, que hoje vive a disputa das semifinais entre os clubes que asseguraram acesso à Série C