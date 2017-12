Federação alemã volta a mostrar apoio ao técnico Klinsmann O presidente da Federação Alemã de Futebol, Gerhard Mayer Vorfelder, praticamente garantiu a permanência do técnico Jürgen Klinsmann no comando da seleção da Alemanha. ?Ele vem fazendo um trabalho excepcional e conseguiu recuperar o respeito pelo nosso futebol, que havíamos perdido?, afirmou, nesta terça-feira. O dirigente deu a entender que agora só resta o treinador aceitar ficar no cargo. ?Eu sempre acreditei em seu trabalho e fico muito feliz pelo que ele vem conseguindo fazer até agora?. Vorfelder, que deixará o cargo de presidente da federação em outubro, declarou ainda que não considera uma catástrofe a eventual derrota para a Argentina, sexta-feira, pelas quartas-de-final. ?Não há vergonha nenhuma em perder para uma grande seleção, não vejo dessa fora. É sim uma honra estar entre as oito melhores equipes do mundo?. Na semana passada, antes ainda do jogo em que a Alemanha venceu a Suécia por 2 a 0, em Munique, pelas oitavas-de-final, Klinsmann usou a expressão ´catástrofe´ para dizer o que seria uma eliminação alemã antes da semifinal do torneio. ?O país está vibrando com o Mundial, não podemos estragar isso?, justificou, na ocasião.