Federação apresenta novidades do Paulista A Federação Paulista de Futebol (FPF) apresentará, nesta terça-feira, à imprensa as novidades previstas para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão 2004. Na entrevista coletiva, a partir das 10h30, o presidente Marco Polo Del Nero e o vice Reinaldo Carneiro Bastos devem explicar o projeto "Torcedor Família" e exibir a nova bola oficial da entidade. No projeto, a FPF tem a intenção de incentivar o retorno das famílias aos estádios. Na compra do ingresso de R$ 20,00, o torcedor poderá levar a mulher e mais três crianças de até 12 anos ao campo de futebol. Com isso, os bilhetes sairão ao preço de R$ 4 ,00 por pessoa. Já a nova bola, confeccionada pela Topper, chamada de KV, terá um revestimento de uma fibra utilizada em coletes a prova de balas e cockpits de carros de Fórmula 1. Além disso, a federação deverá confirmar a assinatura do contrato com a Rede Globo de Televisão, detentora dos direitos de transmissão da competição. O Paulista contará com 21 clubes e terá início dia 21 de janeiro. Para atender ao calendário nacional, o Estadual será disputado em apenas 16 datas, terminando dia 18 de abril. As Séries A2 e A3 contarão com a presença de 16 clubes. A Segunda Divisão terá dia 25 de janeiro, enquanto a Terceira dia 31.