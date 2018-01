Federação Australiana de Futebol nega acordo com Houllier A Federação Australiana de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, uma nota negando a contratação do técnico francês Gérard Houllier, atualmente dirigindo o Lyon. Mas a entidade admitiu contatos com ele e outros treinadores. A declaração foi motivada por rumores surgidos na imprensa australiana, que asseguravam que Houllier não teria seu contrato renovado pelo Lyon. Com isso, ele poderia comandar a seleção da Austrália, com o objetivo de conseguir a classificação para o Mundial de 2010. Segundo as mesmas fontes, Frank Lowy, presidente da federação e segundo homem mais rico da Austrália, teria proposto a Houllier um contrato de quatro anos de duração e cerca de US$ 20 milhões em pagamentos.