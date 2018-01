Federação cancela jogo da Francana na A2 A Federação Paulista de Futebol, através de seu departamento técnico, cancelou o jogo que a Francana faria, nesta quinta-feira à noite, contra o Olímpia, em Franca, abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O motivo é a falta de pagamento de uma parcela no valor de R$ 7 mil que o clube deve à entidade por causa de um processo trabalhista. A Francana não cumpriu um acordo firmado, com anuência da entidade, para quitar uma dívida trabalhista com o ex-goleiro Alexandre, que ganhou um processo por atrasos de salários. O total da dívida era de R$ 70 mil. Parte - cerca de R$ 25 mil - foi coberta por retenção da cota de participação junto à Federação. Outra parte ficou sob responsabilidade do clube, em parcelas. Enquanto a assessoria de imprensa da FPF confirmava o adiamento, em Franca os dirigentes corriam atrás de recursos e tinham a esperança de quitar o débito na quinta-feira cedo para ter condições de atuar à noite. O caso, agora, será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva da FPF, que pode tirar os pontos do clube ou simplesmente marcar outra data para o confronto. Desta forma, está cancelado o encontro de desesperados. Os dois times vivem um momento difícil, já que amargam, respectivamente a lanterna e penúltima posição do Grupo 1. A rodada então começa na sexta-feira à noite, com o confronto entre Bandeirante e Araçatuba, em Birigüi, também pelo Grupo 1. No sábado, acontecem outros quatro jogos. Juventus e São Bento brigam pela liderança do Grupo 2, na Rua Javari, enquanto o Bragantino encara a Matonense em Bragança Paulista. O confronto entre Taquaritinga e Mirassol, em Taquaritinga, será exibido pela TV Cultura, a partir das 18h10. Às 20h30, o canal de TV por assinatura ESPN Brasil transmite o confronto entre Oeste e Nacional. Mais quatro jogos fecham a rodada no domingo. Pela manhã, o Flamengo receberá o Guaratinguetá em Guarulhos. À tarde, jogam Rio Preto e Comercial e Taubaté e Noroeste. Às 18h10, a TV Cultura irá exibir a partida entre Botafogo e Sertãozinho, em Ribeirão Preto. Confira os jogos da rodada: sexta-feira - 20h30 - Bandeirante x Araçatuba; sábado - 15h - Juventus x São Bento; Bragantino x Matonense; 18h10 - Taquaritinga x Mirassol (TV Cultura); 20h45 - Oeste x Nacional (Espn Brasil); domingo - 11hs - Flamengo x Guaratinguetá; 15h - Rio Preto x Comercial e Taubaté x Noroeste; 18h10 - Botafogo x Sertãozinho (TV Cultura).