Federação checa renova contrato com técnico da Copa O porta-voz da Federação Checa de Futebol, Vaclav Tichy, disse nesta terça-feira que o técnico Karel Brückner aceitou a proposta da entidade de estender seu contrato por mais dois anos. Assim, ele será o comandante da seleção checa durante as Eliminatórias da Eurocopa de 2008. De acordo com o porta-voz, o acordo prevê a permanência do treinador até novembro de 2007 e será estendido automaticamente se os checos se classificarem para a fase final da Eurocopa. Brückner deverá assinar o novo contrato no final deste mês. Brückner assumiu o comando da seleção checa depois do Mundial de 2002 e conduziu a equipe à fase semifinal da Eurocopa de 2004, realizada em Portugal. Na Copa da Alemanha, a República Checa foi eliminada ainda na primeira fase. Nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2008, que será organizada conjuntamente por Suíça e Áustria, a seleção da República Checa vai enfrentar Alemanha, Eslováquia, Irlanda, País de Gales, Chipre e República de San Marino.