Federação confirma finais do Paulistão em Osasco e na Vila

Uma reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, realizada na manhã desta segunda-feira, confirmou que Audax e Santos farão as duas finais do Campeonato Paulista em suas respectivas casas.

O primeiro jogo da decisão será no próximo domingo, 1º de maio, às 16 horas, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco. Com melhor campanha entre os finalistas, o Santos vai decidir em casa, na Vila Belmiro, no outro domingo, 8 de maio, às 16h.

A reunião que determinou os locais das finais do Paulistão contou com a presença dos presidentes dos dois clubes: Vampeta, do Audax, e Modesto Roma Junior, do Santos.

A decisão está alinhada ao desejo dos dois clubes e oficializa uma tendência que já havia se desenhado na noite deste domingo. O mando da decisão pertence à federação paulista e havia uma remota possibilidade de os dois jogos serem realizados no Pacaembu. A comissão técnica e os jogadores do Santos preferiam a Vila Belmiro.

"Nós já acertamos com o Vampeta e existe o interesse dos dois clubes em fazer a final em seus estádios", declarou o presidente do Santos, Modesto Roma Junior ainda na noite de domingo.

O Santos chega à oitava final consecutiva do Campeonato Paulista e tenta seu quinto título nessa sequência de decisões. O Audax chega à sua primeira final. Na primeira fase da competição, os dois clubes se enfrentaram na última rodada, na Vila Belmiro. O Santos venceu por 2 a 1, mas o time de Osasco fez um jogo equilibrado e incomodou os donos da casa.