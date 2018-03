Federação confirma rodada da Série A2 O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, nesta quinta-feira à tarde, as datas e horários de todos os jogos da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2. No sábado, serão realizados três confrontos, enquanto domingo terá outros cinco. No sábado, às 15 horas, pelo grupo 2, o Bragantino recebe o Flamengo em Osasco, no estádio José Liberatti. O estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, segue interditado pelo Ministério Público (MP), por não estar adequado ao Estatuto do Torcedor. Às 19 horas, ainda no grupo 2, a líder Internacional enfrenta o Taubaté, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.E pelo grupo 1, às 20h45, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil, o Taquaritinga encara o Araçatuba, no estádio Adail Silva, em Taquaritinga. No domingo, pelo grupo 1, às 16 horas, o Botafogo pega o Rio Preto, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E o Comercial vai até o estádio Tereza Breda, em Olímpia, encarar o Olímpia. Às 18 horas, o Bandeirante desafia a Francana, no Pedro Marin Berbel. Pelo grupo 2, às 16 horas, no Vale Paraíba, o São José duela contra o São Bento. E em Matão, a Matonense enfrenta o Nacional, no estádio Hudson Buck Ferreira. A Francana lidera o grupo 1, com 16 pontos, e a Internacional está em primeiro lugar do 2, com 17 pontos. Os quatro primeiros colocados de cada chave vão para a segunda fase.