Federação croata pede desculpas pela invasão de torcedor Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Federação Croata de Futebol pediu desculpas pela invasão de um torcedor do país no gramado do Estádio Olímpico de Berlim, durante a partida em que o Brasil venceu a Croácia por 1 a 0. "Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas por tudo aquilo que sua atitude causou". Depois de passar por duas valas e enganar os policiais responsáveis pela segurança, o torcedor invadiu o campo durante o segundo tempo do jogo e foi retirado de maneira amistosa pelo atacante croata Dado Prso, que o acompanhou com um abraço para fora do gramado. Para o técnico da seleção local, Zlatko Kranjcar, a invasão prejudicou a sua equipe, já que atrapalhou o momento do time na partida e, ainda por cima, os fez perder de três a quatro minutos. O Comitê Organizador do Mundial decidiu impor uma multa de 140 euros ao invasor e quer que ele pague mais 1.000 euros de gastos burocráticos. Além disso, o jovem foi proibido de ingressar em qualquer um dos 12 estádios que recebem jogos do Mundial.