Federação da Irlanda anuncia amistoso contra o Brasil

Será um consolo para os irlandeses, que viram seu time ser eliminado de forma traumática na repescagem europeia após um gol irregular da França, marcado depois que Henry carregou a bola com a mão esquerda na prorrogação do jogo de Paris (1 a 1) - a primeira partida, em Dublin, terminou em 1 a 0 para os franceses.

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não confirmou oficialmente a partida, mas os irlandeses tratam o jogo como um "presente de Natal perfeito". O garoto-propaganda do amistoso é nada menos que Pelé. O Rei do futebol apareceu em imagem com uma jaqueta da Irlanda, além de uma pedra com seu nome gravado, que deve ser colocada na calçada do Aviva Stadium, uma moderna arena para 50 mil espectadores que está sendo construída em Dublin e deve ficar pronta no próximo ano.

O amistoso, contudo, não vai marcar a inauguração do estádio, que está prevista para agosto, num jogo diante da Argentina. Na realidade, ainda não há um local escolhido. A tendência é de que ocorra no Croke Park, em Dublin, embora um torneio de rúgbi possa transferir a partida para o Emirates Stadium, em Londres, ou até para o Old Trafford, em Manchester. Glasgow, na Escócia, seria uma quarta opção.

Essa será a chance derradeira de os brasileiros mostrarem serviço para Dunga. A data é a última disponibilizada pela Fifa para amistosos internacionais antes da Copa da África.