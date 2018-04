Federação de Camarões rejeita técnico escolhido pelo governo A Federação de Futebol de Camarões rejeitou o alemão Otto Pfister como novo treinador da seleção do país, recusando a indicação feita pelo Ministério do Esporte na semana passada. O presidente da federação, Mohamed Iya, disse ao ministro de Esportes, Augustin Edjoa, que a entidade não assinaria o contrato com o treinador de 70 anos, de acordo com a imprensa local desta segunda-feira. A recusa é uma rara demonstração de insatisfação da federação de futebol, que tradicionalmente cede ao controle do governo devido à dependência dos recursos estatais para pagar as despesas da equipe. Pfister, que está atualmente no clube sudanês Al Merreikh, tem desembarque em Yaoundé marcado para esta semana. Seu primeiro desafio à frente dos Leões Indomáveis será a Copa Africana de Nações.