Federação define locais da Copa SP O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, na tarde desta segunda-feira, as sedes da quarta fase da Copa São Paulo de Juniores. Todos os jogos serão disputados nesta terça-feira e terão transmissão ao vivo pela TV. O clássico entre Corinthians e Santos será realizado em Osasco, no estádio José Liberatti, às 15 horas. Em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o São Paulo joga contra o Rio Branco, às 17 horas. Ambas partidas serão transmitidas pela ESPN Brasil. A sede de Suzano receberá o confronto entre Palmeiras e Coritiba, no estádio Francisco Marques Figueira, às 15 horas, com transmissão da Bandsports.