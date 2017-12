Federação define Paulista da Série B2 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira a tabela e o regulamento do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual. A competição, que terá início no dia 18 de abril, terá a duração de seis meses e contará com a presença de 31 clubes, divididos em quatro grupos - três com oito equipes e um com sete. A final está marcada para 24 de outubro. A principal motivação é o acesso dos dois primeiros colocados para a Série B1 de 2005. Na primeira fase, classificam-se os quatro primeiros times dos grupos, que formarão mais quatro chaves. Na segunda fase, vão se classificar os dois melhores de cada grupo, formando mais duas chaves de quatro integrantes cada. Na terceira e última fase, os dois primeiros colocados de cada grupo conseguirão o acesso. A Série B2 deste ano agregou as equipes que disputaram essa competição e a Série B3 em 2003, mais Guarulhos e Lemense, que foram rebaixados da Série B1 no ano passado. Mas em 2005 as séries B1, B2 e B3 serão unificadas em um único campeonato. Confira os grupos da B2: Grupo 1 - Assisense, Garça, Osvaldo Cruz, Penapolense, Prudentino, Santacruzense, Tanabi e Votuporanga. Grupo 2 - Ginásio Pinhalense, Grêmio Catanduvense, Guarani Sumareense, Lemense, Lençoense, Pirassununguense, Palmeirinha e Radium. Grupo 3 - Águas de Lindóia, Campinas, Força Futebol, Guaçuano, Jacareí, Joseense e Serra Negra. Grupo 4 - Barcelona, Guarujá, Guarulhos, Jabaquara, Itararé, Osasco, São Vicente e Taboão da Serra.