Federação define sedes da Copa São Paulo O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou no final da tarde as sedes dos jogos da segunda fase da 35ª Copa São Paulo de Juniores, que será realizada no meio de semana - quarta e quinta-feira. Nesta fase, os 20 clubes estão divididos em 10 grupos e se enfrentam pelo sistema "mata-mata", apenas num jogo. Em caso de empate, a vaga para a terceira fase será definida na cobrança de penalidades máximas. Ainda nesta tarde, ficou definido, através de sorteio, a vaga do Grupo K, sediada em Osasco. O Cruzeiro teve melhor sorte do que o Juventus. Os dois times terminaram rigorosamente iguais em todos os critérios de desempate. Confira sedes, datas e horários dos jogos: Grupo 1 - Santos x CRB - Taubaté Estádio "Joaquim de Moraes Filho" Dia 14/01 - 15 horas (ESPN Brasil) Grupo 2 - Primavera x Palmeiras - São Carlos Estádio "Luiz Augusto de Oliveira" Dia 14/01 - 16 horas (Band Sports) Grupo 3 - Serra Negra x Flamengo-RJ - Serra Negra Estádio "Antonio Barbosa Pinto da Fonseca" Dia 14/01 - 16 horas Grupo 4 - Coritiba x Grêmio - Leme Estádio "Bruno Lazzarini" Dia 14/01 - 15 horas (Rede Vida) Grupo 5 - Portuguesa x Comercial - Ribeirão Preto Estádio "Palma Travassos" Dia 15/01 - 16 horas Grupo 6 - Cruzeiro x Rio Branco - Americana Estádio "Décio Vitta" Dia 15/01 - 17 horas (ESPN Brasil) Grupo 7 - Fluminense x São Paulo - Suzano Estádio "Francisco Marques Figueira" Dia 14/01 - 17 horas (ESPN Brasil) Grupo 8 - Santo André x Botafogo - Santo André Estádio "Bruno José Daniel" Dia 14/01 - 16 horas Grupo 9 - Força x Lençoense - São Paulo Estádio "Nicolau Alyon" Dia 15/01 - 15 horas Grupo 10 - Corinthians-SP x Noroeste - Osasco Estádio "José Liberatti" Dia 15/01 - 15 horas