Federação divulga datas e horários e Santos abrirá semifinais do Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se antecipou e divulgou na tarde desta quinta-feira a tabela das semifinais do Campeonato Paulista. Mesmo com um classificado ainda a ser definido, no confronto entre Corinthians e Bragantino, a entidade anunciou as datas e horários das partidas com todos os cenários possíveis para a próxima fase da competição.

+ Confira a classificação do Campeonato Paulista

Entre as dúvidas pela indefinição do último classificado, uma certeza: o Santos abrirá as semifinais. Independentemente do que acontecer no último confronto das quartas de final, o time da Vila Belmiro fará a primeira partida de sua semifinal como mandante no sábado, às 19 horas.

Não se sabe, no entanto, quem o Santos vai encarar. Se o Bragantino passar pelo Corinthians nos pênaltis, o adversário será o São Paulo. Qualquer outro resultado no duelo desta quinta, no Itaquerão, fará com que a equipe de Jair Ventura tenha como adversário o Palmeiras.

Outra certeza é que quem passar nesta quinta fará suas partidas no domingo e na quarta-feira. Se o Bragantino avançar nos pênaltis, pega o Palmeiras, primeiro em casa e depois fora. Caso passe com empate ou vitória, duela com o São Paulo, primeiro fora e depois em casa. E se o classificado for o Corinthians, inicia a semifinal contra o São Paulo no Morumbi e decide no Itaquerão.

Estas dúvidas serão resolvidas ainda na noite desta quinta-feira, quando o Corinthians receberá o Bragantino. O time paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem para avançar no tempo normal. Se triunfar por um, levará o duelo para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá a classificação ao clube interiorano.

Confira os cenários possíveis para as semifinais do Paulistão:

Cenário 1: Bragantino se classifica nos pênaltis

IDA

Santos x São Paulo - sábado - 19h

Bragantino x Palmeiras - domingo - 16h

VOLTA

São Paulo x Santos - terça-feira - 20h30

Palmeiras x Bragantino - quarta-feira - 21h45

Cenário 2: Bragantino se classifica com empate ou vitória

IDA

Santos x Palmeiras - sábado - 19h

São Paulo x Bragantino - domingo - 16h

VOLTA

Palmeiras x Santos - terça-feira - 20h30

Bragantino x São Paulo - quarta-feira - 21h45

Cenário 3: Corinthians se classifica

IDA

Santos x Palmeiras - sábado - 19h

São Paulo x Corinthians - domingo - 16h

VOLTA

Palmeiras x Santos - terça-feira - 20h30

Corinthians x São Paulo - quarta-feira - 21h45