Federação divulga horários da 1.ª rodada do Paulistão 2008

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira as datas e os horários da primeira rodada do Campeonato Paulista 2008. O jogo inaugural será no dia 16 de janeiro, (quarta-feira) entre Juventus e Noroeste, na Rua Javari, às 16 horas. Só na primeira rodada, existem cinco grades de horários para a realização das partidas. O primeiro grande jogo acontece ainda no dia 16. É o clássico entre Portuguesa e Santos, marcado para o Canindé, às 21h45 - apesar de não ser o primeiro duelo do campeonato, o confronto é encarado como a abertura do Paulistão, uma vez que envolve os campeões da Série A-1, que é a equipe da Vila Belmiro, e da A-2, que é o time lusitano. O Palmeiras recebe na quinta-feira, dia 17, o Sertãozinho, às 19h30 - o jogo deve acontecer na Arena Barueri, uma vez que o Palestra Itália passa por reformas. No mesmo dia, o São Paulo estréia às 20h30, contra o Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O Corinthians, por sua vez, joga às 21h45, contra o Guarani, no Pacaembu. O vice-campeão São Caetano também estréia na quinta-feira. O adversário será o recém promovido Rio Preto, em São José do Rio Preto, às 17h30. Jogos da 1.ª Rodada: Quarta-feira, dia 16 de janeiro 16 horas - Juventus x Noroeste 19h30 - Mirassol x Grêmio Barueri 19h30 - Rio Claro x Paulista 19h30 - Ponte Preta x Ituano 21h45 - Portuguesa x Santos Quinta-feira, dia 17 de janeiro: 17h30 - Rio Preto x São Caetano 19h30 - Palmeiras x Sertãozinho 20h30 - Guaratinguetá x São Paulo 21h45 - Bragantino x Marília 21h45 - Corinthians x Guarani