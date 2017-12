Federação divulga tabela da Série A2 O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira à noite a tabela do Campeonato Paulista da Série A2, que vai começar dia 25 de janeiro e terminar dia 30 de maio, com 26 rodadas. Acompanhado do regulamento, a divulgação cumpre à risca o Estatuto do Torcedor que exige 60 dias de prazo antes do início da competição. A tabela da Série A3 será divulgada dia 1º de dezembro. Os 16 clubes participantes foram divididos em dois grupos regionalizados de oito times cada (1 e 2). Na primeira fase, os confrontos se dão dentro dos grupos, em turno e returno, classificando os quatro melhores de cada grupo após 14 rodadas. Na segunda fase, formam-se dois novos grupos, com quatro equipes cada. Novamente os times se enfrentam dentro dos grupos, em turno e returno (seis rodadas), passando à terceira fase os dois melhores do Grupo 3 e os dois melhores do Grupo 4. A terceira fase será disputada em forma de quadrangular final. Os quatro clubes se enfrentam entre si, mais uma vez em turno e returno (seis rodadas), sagrando-se campeã aquela que conseguir mais pontos. Apenas o campeão sobe para o Paulista 2005. Confira os grupos: Grupo 1 - Francana, Araçatuba, Bandeirante, Comercial, Rio Preto, Olímpia, Botafogo e Taquaritinga. Grupo 2 - Matonense, Flamengo, São José, Nacional, Bragantino, Internacional de Limeira, São Bento e Taubaté. Confira a tabela da primeira fase: 1ª Rodada - 25/01/2004 - 16 horas: Araçatuba x Taquaritinga, Rio Preto x Botafogo, Francana x Bandeirante, Comercial x Olímpia, - Taubaté x Internacional, Flamengo x Bragantino, São Bento x São José e Nacional x Matonense; 2ª Rodada - 01/02/2004 - 16 horas - Matonense x Taubaté, São José x Nacional, Internacional x Flamengo, Bragantino x São Bento, Botafogo x Araçatuba, Olímpia x Rio Preto, Taquaritinga x Francana e Bandeirante x Comercial; 3ª Rodada - 07/02/2004 - 16 horas - São Bento x Internacional. 08/02/2004 - 16 horas - Araçatuba x Rio Preto, Francana x Botafogo, Comercial x Taquaritinga, Bandeirante x Olímpia, Bragantino x São José, Flamengo x Matonense e Taubaté x Nacional. 4ª Rodada - 14/02/2004 - 15 horas - Nacional x Flamengo; 15/02/2004 - 16 horas - Matonense x São Bento, Internacional x Bragantino, São José x Taubaté, Olímpia x Araçatuba, Rio Preto x Francana, Botafogo x Comercial e Taquaritinga x Bandeirante; 5ª Rodada - 21/02/2004 - 16 horas - Araçatuba x Francana, Comercial x Rio Preto, Bandeirante x Botafogo, Olímpia x Taquaritinga , Taubaté x Flamengo, São Bento x Nacional, Bragantino x Matonense e São José x Internacional; 6ª Rodada - 28/02/2004 - 15 horas - Nacional x Bragantino; 29/02/2004 - 15 horas - Flamengo x São José; 16 horas - Araçatuba x Comercial, Botafogo x Taquaritinga, Rio Preto x Bandeirante, Francana x Olímpia, Taubaté x São Bento e Matonense x Internacional; 7ª Rodada - 03/03/2004 - 20h30 - Bragantino x Taubaté, Internacional x Nacional, São Bento x Flamengo, São José x Matonense, Bandeirante x Araçatuba, Taquaritinga x Rio Preto, Comercial x Francana e Olímpia x Botafogo; 8ª Rodada - 07/03/2004 - 16 horas - Taquaritinga x Araçatuba, Botafogo x Rio Preto, Bandeirante x Francana, Olímpia x Comercial, São José x São Bento, Bragantino x Flamengo, Matonense x Nacional e Internacional x Taubaté; 9ª Rodada - 10/03/2004 - 15 horas - Nacional x São José, Flamengo x Internacional; 16 horas - Taubaté x Matonense, São Bento x Bragantino; 20h30 - Araçatuba x Botafogo, Rio Preto x Olímpia, 20h30 - Francana x Taquaritinga e Comercial x Bandeirante; 10ª Rodada - 13/03/2004 - 15 horas - Nacional x Taubaté; 14/03/2004 - 16 horas - Rio Preto x Araçatuba, Botafogo x Francana, Taquaritinga x Comercial, Olímpia x Bandeirante, São José x Bragantino, Internacional x São Bento e Matonense x Flamengo. 11ª Rodada - 21/03/2004 - 15 horas - Flamengo x Nacional; 16 horas - Araçatuba x Olímpia, Francana x Rio Preto, Comercial x Botafogo, Bandeirante x Taquaritinga, Taubaté x São José, São Bento x Matonense e Bragantino x Internacional; 12ª Rodada - 24/03/2004 - 15 horas - Flamengo x Taubaté, Nacional x São Bento; 20h30 - Francana x Araçatuba, Rio Preto x Comercial, Botafogo x Bandeirante, Taquaritinga x Olímpia, Matonense x Bragantino e Internacional x São José; 13ª Rodada - 28/03/2004 - 16 horas - Comercial x Araçatuba, Taquaritinga x Botafogo, Bandeirante x Rio Preto, Olímpia x Francana, São Bento x Taubaté, Internacional x Matonense, Bragantino x Nacional e São José x Flamengo; 14ª Rodada - 04/04/2004 - 15 horas - Araçatuba x Bandeirante, Rio Preto x Taquaritinga, Francana x Comercial, Botafogo x Olímpia, Taubaté x Bragantino, Nacional x Internacional, Flamengo x São Bento e Matonense x São José.