Federação divulga tabela do Paulista A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta terça-feira a tabela do Campeonato Paulista da Série A1. Duas partidas abrem a competição dia 25 de janeiro. No Estádio Bruno José Daniel, no ABC, jogam Santo André e Santos, às 16 horas. Às 18 horas, o Marília, atual campeão da Série A2, e Corinthians, maior campeão paulista da história, jogam no interior, com transmissão ao vivo pelo SBT. Ao todo, 21 times divididos em três grupos com sete equipes cada, se enfrentarão em turno único e os dois melhores de cada uma das três chaves, mais as duas melhores equipes terceiras colocadas se classificam às quartas-de-final da competição. Outras sete partidas serão disputadas dia 26 de janeiro. O São Paulo, supercampeão paulista, vai a Jundiaí enfrentar o Paulista (Ex-Jundiaí) às 11 horas. Outros cinco jogos fecham a primeira rodada. Rebaixado no Brasileiro, o Palmeiras recebe o Mogi Mirim. A Portuguesa, também na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, recebe o São Caetano, que nesta quarta-feira completa 13 anos de vida. Outros jogos: Juventus x Portuguesa Santista; Ituano x Ponte Preta; Guarani x União Barbarense e União São João x América.