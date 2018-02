Federação Espanhola pagará ? 540 mil se for campeã A Espanha definiu nesta terça-feira a premiação aos seus jogadores, em caso de conquista inédita da Copa do Mundo, na Alemanha. Cada atleta receberá 540 mil euros (R$ 1,4 milhão) se conseguir levar a Seleção Espanhola ao título. Os espanhóis estão no Grupo H do Mundial, ao lado de Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita.