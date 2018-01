Federação explica mudanças na tabela A última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sofreu nova mudança. A Federação Paulista de Futebol decidiu antecipar seis jogos para sábado, deixando para domingo apenas o clássico São Paulo x Corinthians, que será disputado em Presidente Prudente, e a partida União São João x Palmeiras, em Araras. A super rodada do sábado terá: Portuguesa x Botafogo, Internacional x Matonense, Mogi Mirim x Santos, Guarani x Portuguesa Santista, Rio Branco x Ponte Preta e São Caetano x União Barbarense. Serão jogos de vida ou morte para a maioria das equipes. Três delas - São Caetano, Botafogo e Rio Branco, lutam pela única vaga disponível para o segundo turno. Já , Matonense, União Barbarense, Internacional de Limeira, Mogi Mirim e Guarani, tentam fugir do rebaixamento. De Acordo com a Federação a mudança ocorre para evitar que clubes se sintam prejudicados pelo fato de adversários jogarem no domingo, já sabendo do resultado que precisariam obter em campo. Para a direção do São Caetano, a decisão foi acertada. Caso contrário , o time correria o risco de entrar em campo desmotivado, em caso de uma desclassificação antecipada. "Dessa forma a emoção será garantida, tanto para os jogadores quanto para a torcida. Independendo dos resultados alheios, vamos usar a mesma tática de sempre: partir para o ataque e buscar o gol", garante o técnico Jair Picerni.