Federação faz acordo com São Paulo O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, recebeu nesta terça-feira, na sede da entidade, o prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima, e o presidente do São Paulo, Paulo Amaral. Em discussão, o local do clássico entre Corinthians e São Paulo, marcado para dia 29. Neste encontro, ficou definido que a partida poderá ser levada para Presidente Prudente, como Farah e Agripino Lima desejam, se o São Paulo perder para a Portuguesa neste domingo, no Canindé, pois o Tricolor ficaria sem chances de classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Porém, se ganhar da Lusa, os dirigentes são-paulinos querem que o jogo com o Corinthians, decisivo para as pretensões do time, seja disputado no Morumbi. Os dirigentes admitiram o acordo, mas só irão sacramentá-lo na próxima segunda-feira.