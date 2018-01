Federação Francesa faz acordo e Leonardo encerra ação contra entidade A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com o brasileiro Leonardo para por fim ao conflito judicial que já durava mais de um ano. A entidade prometeu revelar os detalhes do acordo em entrevista coletiva, acompanhado do ex-jogador, nesta quinta-feira.