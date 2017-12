Federação Francesa perde 552 ingressos do Mundial A Federação Francesa de Futebol (FFF) informou nesta segunda-feira que perdeu um pacote com 552 ingressos para a Copa do Mundo da Alemanha. Os bilhetes eram destinados à região francesa de Alsácia. A perda aconteceu durante o transporte entre as cidades de Paris e Estrasburgo. A FFF explicou que os ingressos foram desativados pela Fifa e não poderão ser aceitos nos estádios da Copa. Temendo que essas entradas caíam nas mãos de cambistas, a FFF alertou aos torcedores que só comprem ingressos em postos oficiais. A Fifa fará uma nova carga de bilhetes para substituir a que foi perdida. A França estréia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra a Suíça. Os outros adversários dos franceses na primeira fase do Mundial serão Togo e Coréia do Sul.