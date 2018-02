Federação Holandesa deve apresentar Koeman como técnico da seleção

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês) informou que o novo técnico da seleção do país será apresentado nesta terça-feira. A entidade não revelou o nome do treinador, mas, de acordo com o jornal local De Telegraf, será Ronald Koeman, de 54 anos.

+ Clubes vetam árbitro de vídeo na Série A

+ Bruno Peres escapa ileso de acidente

Ele chega para substituir Dick Advocaat, que pediu demissão em novembro do ano passado após falhar na missão de levar a Holanda para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção ficou em terceiro lugar no Grupo A das Eliminatórias Europeias, atrás de França e Suécia.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Koeman fez 78 jogos com a camisa da Holanda nos tempos de jogador e tem como principal feito o título da Eurocopa, de 1988. Também marcou sua carreira como zagueiro do Barcelona, quando, em 1992, fez o gol do título da Liga dos Campeões em cima da Sampdoria.

Como técnico, seu último clube foi o Everton, da Inglaterra, onde permaneceu por 16 meses. Foi demitido em outubro de 2017 após uma sequência de maus resultados. Segundo o jornal holandês, o nome de Koeman sempre foi a primeira opção do diretor geral da KVNB, Wouter Gudde. Os dois trabalharam juntos no Feyernoord, da Holanda.

Koeman também comandou outras equipes de seu país como Ajax, PSV e Vitesse. Ainda esteve à frente do Benfica, de Portugal, Valencia, da Espanha, e Southampton, da Inglaterra.