Federação holandesa quer prorrogar contrato de Van Basten A Federação Holandesa de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, que vai propor ao técnico Marco Van Basten uma prorrogação de seu contrato até 2010 - apesar da eliminação da equipe nas oitavas-de-final da Copa da Alemanha. O atual contrato de Van Basten expira em 2008, ao final da Eurocopa que será realizada conjuntamente por Suíça e Áustria. "Estamos convencidos de que com Van Basten e o novo grupo de jogadores que ele reuniu poderemos conquistar o título mundial em 2010, na África do Sul", declarou o presidente da federação, Henk Kesler. Consultado sobre a proposta, Van Basten mostrou-se animado. "Ainda não estudei a idéia sobre uma eventual prorrogação. Mas a proposta da federação é um sinal de que os dirigentes holandeses estão contentes com o que fizemos na Alemanha".