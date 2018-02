Federação Inglesa de Futebol expressa apoio a McClaren A Federação Inglesa de Futebol (FA) expressou nesta terça-feira seu apoio ao técnico Steve McClaren, muito questionado pela fraca campanha da seleção no início das eliminatórias à Eurocopa. McClaren, que substituiu o sueco Sven-Goran Eriksson após o Mundial, recebeu o apoio de Noel White e David Richards, diretores do Comitê Internacional da FA. No último sábado, a Inglaterra empatou em 0 a 0 com Israel em Tel-Aviv, atingindo a incômoda marca de cinco partidas consecutivas sem vitória. A Inglaterra é a terceira colocada do Grupo E das eliminatórias, com cinco pontos de desvantagem sobre a líder Croácia e três em relação à Rússia, segunda classificada. O English Team joga nesta quarta contra Andorra em Barcelona, na Espanha.