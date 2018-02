Federação Inglesa teria oferecido R$ 65 milhões a Mourinho

A Federação Inglesa de Futebol (FA) ofereceu ao técnico português José Mourinho aproximadamente 25 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) por um contrato de quatro anos e meio, segundo afirmou neste domingo o jornal esportivo A Bola. A FA estabeleceu a próxima sexta-feira, 14, como data limite para que o ex-treinador do Chelsea dê uma resposta sobre a proposta de contrato, que acabaria após a Eurocopa de 2012. O agente do técnico, Jorge Mendes, discutiu os detalhes desta oferta na última sexta com o diretor-executivo da FA, Brian Barwick. Caso aceite a oferta, o primeiro jogo da Inglaterra sob o comando de Mourinho aconteceria no dia 6 de fevereiro, em Wembley, diante da Suíça. Mourinho aparece entre os preferidos de uma relação de candidatos para substituir o demitido Steve McClaren. Na mesma lista aparecem os italianos Fabio Capello e Marcello Lippi.