Federação investiga ameaças a Baggio A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta quarta-feira que vai abrir um processo para investigar as supostas ameaças feitas ao atacante Roberto Baggio, do Brescia, na partida contra o Venezia, dia 28 de outubro, pelo Campeonato Italiano. Segundo o procurador de Baggio, Vittorio Petrone, um zagueiro do Venezia - cujo nome vem sendo mantido em segredo - fez ameaças graves ao veterano atacante. ?Eu vou quebrar tua perna. Você não vai à Copa?, teria dito o zagueiro. Naquela partida, vencida pelo Brescia por 3 a 2, Baggio foi duramente marcado. Deixou o campo machucado depois de uma pancada no joelho e terá de ficar dois meses em recuperação. Aos 34 anos, Baggio é o principal artilheiro do campeonato italiano, ao lado de Dario Hubner (Piacenza), com 8 gols e sua convocação para o Mundial de 2002 era dada como certa.