Federação Italiana elege novo presidente após escândalos Quase um ano após Franco Carraro renunciar ao cargo devido aos escândalos de manipulação de resultados, a Federação Italiana de Futebol (Figc) escolheu apenas nesta segunda-feira Giancarlo Abete, 56, como novo presidente da entidade. Chefe da delegação da seleção local na conquista da Copa do Mundo da Alemanha (2006), o dirigentes foi o único candidato no pleito e estava no comandando a federação interinamente. Abete recebeu o coeficiente de 449,94 votos dos 461,94 correspondeste as 271 pessoas que participaram da votação - houve cinco votos nulos e duas abstinências. Formado em Economia e Comércio, ele já foi secretário técnico da federação por dois anos. Em 1990, foi nomeado o presidente da Série C do Campeonato Italiano, ficando no cargo por sete temporadas. "Estou emocionado, isso é um sonho que está sendo realizado. Vou trabalhar com responsabilidade, humildade e seriedade", disse o novo mandatário ao site oficial da Figc. "Temos muito o que fazer. Nós devemos assegurar a transparência deste esporte e transmitir valores positivos", completou. Em poucas semanas, Abete colocará em prática a nova medida anti-hooligan, para evitar novas cenas de violência nos estádios italianos. Em maio de 2006, Franco Carraro abandou o comando da entidade por causa do escândalo provocado pela publicação de escutas telefônicas comprometedoras entre árbitros e diretores de alguns clubes. A Juventus acabou sendo rebaixada à Série B do Italiano, enquanto o Milan iniciou a Primeira Divisão do Nacional com oito pontos negativos. A Fiorentina e a Reggina também foram punidas com a perda de 15 pontos, enquanto a Lazio ficou com menos três.