Federação lança Paulista feminino A vida da goleira Andréia Suntaque, 27 anos, da Seleção Brasileira de Futebol, mudou para melhor após a medalha de prata na Olimpíada de Atenas/2004: foi contratada pelo Estudiantes, de Huelva, na Espanha, passou a receber um salário mensal e - o que mais valeu - foi ?reconhecida lá fora?. De férias no Brasil, uma vez que a temporada na Espanha chegou ao fim, Andréia defenderá o SAAD - Esporte Clube de Águas de Lindóia no Campeonato Paulista Feminino, que começa no dia 21 com 17 times na Série A-1 e 30 na A-2. O time de Andréia, da Primeira Divisão, estréia no dia 28, contra o Municipal de Cotia. O campeonato vai até novembro, mas Andréia só joga até agosto, quando volta à Espanha para a segunda temporada. Antes do Estudiantes, a garota passou por outro time espanhol, o Puebla de la Calzada. Pretende se aposentar na Europa. ?No Brasil não podemos viver só do futebol, porque além de um bom calendário precisamos de dinheiro para viver. Na Espanha, além de um ótimo salário, temos a satisfação de ver os estádios cheios?, disse Andréia, que começou a jogar futebol no Internacional (RS) há dez anos, na linha. Foi parar no gol quando duas goleiras do time estavam contundidas. ?Só entrei porque tinha as mãos grandes?, lembra. O Campeonato Paulista, que terá a segunda edição este ano, é promovido pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, em parceria com a FPF.