Federação mantém punição a Ferdinand A Federação Inglesa de Futebol decidiu nesta quinta-feira manter a punição de 8 meses de suspensão imposta ao jogador Rio Ferdinand, do Manchester United. O atleta foi punido por ter se recusado a fazer um exame de controle de doping. Com a confirmação da decisão, Ferdinand estará impedido de jogar até 20 de setembro e, com isso estará fora da Eurocopa, que será disputada em Portugal, entre 12 de junho e 4 de julho.