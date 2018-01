Federação muda tabela de jogos no Rio A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta quinta-feira a rodada decisiva da primeira fase do Campeonato Carioca. Em vista dos resultados desta semana, algumas modificações foram realizadas. O clássico entre Flamengo e Vasco, que deve decidir o título da Taça Guanabara, permanece sábado, assim como a partida entre Fluminense e Cabofriense. O confronto entre América e Americano, que seria no dia 6, também será sábado. Com isso, o Botafogo enfrenta o América na quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março, assim como Americano x Friburguense. Os demais jogos deste sábado são Madureira X Volta Redonda e Bangu X Olaria.