Federação não punirá Barton por ofensas a Thiago Silva

Barton foi convocado para esclarecer o caso no comitê de ética da FFF nesta segunda-feira, após chamar Thiago Silva de "transexual acima do peso" em sua página no Twitter, em uma série de ataques que fez utilizando-se da rede social, antes que o Olympique ordenasse que ele se desculpasse com o zagueiro e o Paris Saint-Germain.

"Precisaríamos ter certeza que todo mundo concordasse, tanto no lado da acusação quanto no da defesa, com uma tradução objetiva para tomar uma decisão no caso do Barton", disse o presidente do comitê, Laurent Davenas, nesta segunda-feira.

Apesar da convocação, Barton não compareceu à sede da FFF, o que foi lamentado por Davenas. "Eu acho que é sempre uma pena quando uma pessoa que é suspeita - não importa se é culpada ou não - não aparece para se explicar", declarou.

Conhecido por suas polêmicas e temperamento explosivo, Barton já disparou contra diversos jogadores, incluindo Ibrahimovic, Beckham e Neymar. Depois de insultar Thiago Silva e classificá-lo como "mais um brasileiro supervalorizado", o inglês voltou atrás e elogiou o zagueiro por sua performance na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, quando o PSG empatou por 2 a 2 com o Barcelona.

Thiago Silva chegou a responder as ofensas. "Tem um jogador do Marselha, não consigo lembrar seu nome, um inglês, que falou coisas sobre o Neymar e o futebol brasileiro, e também sobre o Beckham e o Ibrahimovic. Como ninguém fala sobre ele, parece que ele gosta de criticar jogadores para as pessoas saberem que ele existe", disse, em entrevista ao jornal L''Equipe.