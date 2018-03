Federação Paranaense institui a ouvidoria Não durou mais que 48 horas o discurso anti-Estatuto do Torcedor feito pelos clubes paranaenses. Com a rodada do final de semana confirmada, os times de Curitiba se adequaram à nova lei e resolveram adotar novas medidas para não infringirem nenhuma regra. Com exceção do Coritiba, que enfrenta o Paysandu em Belém (PA), os outros times confirmam as mudanças. O Atlético Paranaense, que enfrenta o Flamengo em seu estádio, parece estar pronto para atender à nova ordem. Entre as principais medidas estão a ampliação dos pontos de venda de ingressos e a utilização de câmeras para flagar eventuais infratores. Desde a quinta-feira foram colocados cinco pontos diferentes para o torcedor comprar seu bilhete. Além disso, o clube usará 15 câmeras espalhadas pelas arquibancadas e monitoradas em uma sala dentro do estádio. No caso do Paraná, ele deve dividir as responsabilidades com a Federação Paranaense de Futebol, com quem mantém uma parceria. Seus jogos, como o desse sábado contra o São Caetano, acontecem no Pinheirão, pertencente à FPF. Segundo o diretor de futebol, José Domingos, não houve problemas para a adaptação. "Nós já fazíamos muitas coisas, como a segurança, mas agora treinamos as pessoas que atuam nas catracas para que agilizem o trabalho para podermos divulgar a renda da partida no prazo previsto", afirmou. Na tentativa de seguir a lei, a FPF passou a contar nesta semana com o acompanhamento de José Roberto Hagebock, nomeado ouvidor da federação, para quem o torcedor que sentir-se prejudicado deverá encaminhar suas queixas.