Federação Paulista adia jogos e fica sem futebol por uma semana

A Federação Paulista de Futebol (FPF) seguiu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por conta da tragédia com o avião da Chapecoense, cancelou todas as partidas que estavam marcadas para acontecer no fim de semana, todas nas categorias de base. O principal duelo afetado vale o título paulista sub-20 e envolve o São Paulo e o Capivariano.

A partida estava prevista para acontecer no próximo domingo, na Arena Capivari, mas foi adiada para o fim de semana seguinte. O São Paulo ganhou na ida por 4 a 0 e tem tudo para confirmar o título.

O time do técnico André Jardine também deveria enfrentar o Bahia na quinta-feira, em Salvador (BA), na final da Copa do Brasil Sub-20, mas também este duelo foi adiado em uma semana. Na ida, o São Paulo fez 3 a 1.

Em nota, a FPF enviou "condolências aos familiares das vítimas desta terrível tragédia" e decretou luto oficial por sete dias. Além da final do Paulista Sub-20 da primeira divisão, foram adiadas as finais do Paulista Sub-20 da segunda divisão e do Torneio Paulista Sub-15 e Sub-17.