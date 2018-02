Federação Paulista define datas da segunda fase da Copa SP O Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol definiu, na tarde desta segunda-feira, os locais onde serão disputadas as partidas pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Melhor campanha da competição, o Corinthians joga nesta terça-feira contra o Cruzeiro, em Araras, cidade que serviu de sede para o clube na fase inicial. O time, que tem como destaque o meia Lulinha, é o recordista de títulos, com sete. Ainda na terça, o Santos, que se classificou com apenas cinco pontos, enfrentará o Paraná, em Araraquara. Por sua vez, o São Paulo, que tem 100% de aproveitamento, jogará na quarta, contra o Rio Branco. O clube permanecerá em São Carlos. Dos 32 times que avançaram, 15 são paulistas, 4 paranaenses, 3 mineiros, 2 goianos, 2 gaúchos, 2 baianos, 2 cariocas, 1 catarinense e 1 pernambucano. Os confrontos da segunda fase são: Terça-feira (16/1) 11 horas - Goiás x Atlético-MG (São Paulo) 14 horas - Vitória x Juventude (Cerquilho) 14 horas - Coritiba x Grêmio Barueri (Jacareí) 14 horas - Ponte Preta x América-MG (Louveira) 14 horas - Bahia x América-SP (São José do Rio Preto) 14 horas - Porto-PE x Guarani-SP (Guarulhos) 14 horas - Atlético Paranaense x Taubaté (Taubaté) 16 horas - Cruzeiro x Corinthians (Araras) 19 horas - São José x Comercial-SP (São José dos Campos) 21 horas - Paraná x Santos (Araraquara) Quarta-feira (17/1) 11 horas - São Bento x São Carlos (São Roque) 14 horas - Vila Nova-GO x Internacional (Taboão da Serra) 14 horas - São Bernardo x Figueirense (São Bernardo do Campo) 14 horas - Juventus x Botafogo (Embu das Artes) 16 horas - São Paulo x Rio Branco-SP (São Carlos) 21 horas - Fluminense-RJ x Londrina (Suzano)