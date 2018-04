Federação Paulista divulga tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira, a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 3 de janeiro e tradicionalmente é encerrada no dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da capital paulista. Em sua 43ª edição, a Copa São Paulo vai contar com 96 equipes, que podem ter no máximo 25 jogadores, nascidos de 1993 a 1996. Na edição deste ano, o campeão foi o Flamengo, que na final, venceu o Bahia por 2 a 1.

Celeiro de promessas para o futebol brasileiro, a Copa São Paulo foi palco para jogadores como Lucas, Casemiro, Negueba, Vagner Love, Cleiton Xavier, Raí, entre outros, darem seus primeiros passos no mundo da bola.