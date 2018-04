Federação Paulista divulga tabela do Paulistão de 2008

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta segunda-feira, a tabela de jogos do Campeonato Paulista da A1 - a divisão de elite. Veja também: Tabela completa do Paulistão 2008 Ingresso do Paulistão 2008 sofre aumento de 33% Paulistão vai render R$ 7 milhões aos times grandes Como anunciada, a competição terá a participação de 20 clubes, tendo como novidades os retornos de tradicionais times, como Guarani e Portuguesa, que conquistaram o acesso nesta temporada. Apesar de algumas críticas, a FPF manteve o esquema do Paulistão de 2006, com turno único, sendo que os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais. O primeiro colocado geral enfrenta o quarto, enquanto o segundo terá pela frente o terceiro. Como consolação, a disputa de "campeão do interior" continua a existir, e será disputado entre o quinto e o oitavo colocados; tal disputa não vale para os times considerados grandes do estado: São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. O jogo de estréia acontece no dia 16 de janeiro (quarta-feira), às 16 horas, entre a campeã da A2, a Portuguesa, diante do atual campeão do Paulistão, o Santos.