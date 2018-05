Federação Paulista fará ação para promover paz no futebol em final

SÃO PAULO - A campanha "Bandeirinha da Paz", realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), ganhará uma nova ação neste domingo. Na final do Paulistão, entre Santos e Ituano, às 16h, no Pacaembu, serão distribuídos cerca de 35 mil lenços brancos para os torcedores. Pouco antes do apito inicial, o sistema de som do Pacaembu vai convocar o público a balançar as peças, simbolizando a paz. Todos os lenços trazem a frase "Para a paz não existe impedimento".

Lançada nesta temporada do Paulistão, a campanha consiste em substituir as tradicionais bandeiras quadriculadas em vermelho e amarelo dos assistentes de arbitragem pela cor branca. Segundo o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, a ação de domingo "demonstra o grande sucesso alcançado pela campanha".

Nas partidas entre Santos e Bragantino, realizada no dia 27 de fevereiro, e na semifinal entre Santos e Penapolense, do dia 30 de março, também foram realizadas ativações pela paz dentro e fora dos estádios, que engajaram jogadores e torcedores como um pedido de basta na violência no futebol.